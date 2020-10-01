“فرسان المتوسط” بانتظار اكتمال الصفوف لانطلاق مشوار الودّيات

تقرير 218

لايزال المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته بشكل يومي في معسكره بمدينة سوسة التونسية إذ يجري فرسان المتوسط حصتين يوميا واحدة صباحية وأخرى مسائية في الملعب الجانبي لفندق الإقامة.

وسيبدأ اللاعبون المحترفون الالتحاق تباعا ببعثة المنتخب في سوسة بداية من بعد غد السبت. ومن المفترض أن تكتمل صفوف فرسان المتوسط يوم السادس من أكتوبر الجاري أي قبل يومين فقط من مواجهة التوغو الودية والتي سيحتضنها ملعب الشاذلي زويتن في مدينة تونس العاصمة.

رجال المدرب الوطني علي المرجيني سيكونون أمام اختبار ودي آخر يوم الحادي عشر من هذا الشهر عندما يواجهون جزر القمر وذلك تحضيرا لمواجهة غينيا الاستوائية ذهابا وإيابا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

أبناء ليبيا بدؤوا الاستعداد الحقيقي والتدريبات اليومية والتي ربما ستعوضهم عن توقف النشاط في البلاد فحلم الكان يبدأ بخطوة، خطوة يستطيع فرسان المتوسط تجاوزها بالفوز على غينيا الاستوائية لتصبح بعدها أحلامنا مشروعة وبلوغ الكان سيكون واقعيا أكثر.

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