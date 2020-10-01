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برشلونة يتعاقد مع “ديست” ظهير أياكس أمستردام لـ5 سنوات

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

‬أعلن نادي برشلونة تعاقده مع الظهير الأمريكي سيرجينيو ديست قادماً من أياكس أمستردام الهولندي لمدة 5 سنوات.

وذكر النادي الكاتالوني في بيانه الرسمي بأنه توصل لاتفاق للتعاقد مع ديست مقابل 21 مليون يورو إضافة إلى 5 ملايين تدفع للبلوغرانا كمتغيرات في الصفقة، حيث سيوقع الظهير الأمريكي حتى يونيو 2025.

وسيكون الشرط الجزائي في عقد سيرجينيو ديست مع برشلونة 400 مليون يورو. ومن المنتظر أن يقدم برشلونة اللاعب لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي داخل ملعب الكامب نو قبل الانضمام لتدريبات المدرب رونالد كومان بعد بيع ظهيره السابق نيلسن سيميدو إلى وولفرهامبتون.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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