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تزايد أعداد الإصابات بكورونا في صفوف الترجي

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الترجي الرياضي التونسي بعد أن أظهرت الفحوصات إيجابية تحليل عدد من اللاعبين، حيث تأكدت مساء أمس إصابة محمد أمين بن حميدة وزياد بريمة ومحمد أمين المسكيني، لينضموا بالتالي إلى الإطار الفني للترجي والذي أعلن إصابته بالفيروس من يومين حيث دخل المدرب معين الشعباني إلى إحدى المصحات التونسية لتلقي العلاج إثر إصابته بكورونا.

من جهة أخرى جاءت تحاليل كل من القائد خليل شمام والحارس معز بن شريفية والمهاجم طه ياسين الخنيسي ولاعب الوسط غيلان الشعلالي سالبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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