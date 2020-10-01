تزايد أعداد الإصابات بكورونا في صفوف الترجي

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الترجي الرياضي التونسي بعد أن أظهرت الفحوصات إيجابية تحليل عدد من اللاعبين، حيث تأكدت مساء أمس إصابة محمد أمين بن حميدة وزياد بريمة ومحمد أمين المسكيني، لينضموا بالتالي إلى الإطار الفني للترجي والذي أعلن إصابته بالفيروس من يومين حيث دخل المدرب معين الشعباني إلى إحدى المصحات التونسية لتلقي العلاج إثر إصابته بكورونا.

من جهة أخرى جاءت تحاليل كل من القائد خليل شمام والحارس معز بن شريفية والمهاجم طه ياسين الخنيسي ولاعب الوسط غيلان الشعلالي سالبة.

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