اتحاد الكرة يعلن قائمة المنتخب الوطني للشباب.. (أسماء)

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم قائمة المنتخب الوطني للشباب تحت عشرين عاما لتبدأ تحضيراتها للاستحقاقات المقبلة.

وبحسب بيان اتحاد الكرة فإن المنتخب الوطني سيجتمع في الفترة من الخامس حتى الخامس عشر من أكتوبر الجاري في مدينة بنغازي ومن المفترض أن يكون الفرسان الشباب تحت قيادة المدرب الوطني عياد القاضي.

وضمت القائمة التي أعلن عنها اتحاد الكرة 28 لاعبا من بينهم محترف واحد فقط هو المعتصم ميلود المحترف في صفوف النادي الصفاقسي التونسي، بينما شهدت القائمة غياب ثنائي المنتخب المحترف في الملعب التونسي إبراهيم المصراتي ومحمود الشلوي ومن الممكن أن استبعادهم تم نظرا لارتباط فريقهم بتحضيرات الموسم الجديد.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

قائمة المنتخب الوطني للشباب

أيمن التيهار – الأهلي طرابلس

مآب شكري – الأهلي طرابلس

نور الدين القليب – السويحلي

محمد خليل – الاتحاد

معتز جرناز – الشط

طه فتح الله – النصر

علي يوسف – الأهلي بنغازي

الزبير الزوي – الأهلي بنغازي

أسامة الصريط- الأهلي بنغازي

علي ميمون – الهلال

أحمد الثائب- الأهلي بنغازي

الطيب العبيدي – النصر

المعتصم ميلود- الصفاقسي

معاذ بالحسن – المدينة

نصر محمد –المدينة

سند بن علي – الاتحاد

مؤيد جذور – الأهلي طرابلس

عبدالباسط دريبيكة – المدينة

عبدالمؤمن الرحيبي- الاتحاد

زين الدين القطراني – السد

معتز العريبي – الأهلي بنغازي

الحسن الفاخري – الأهلي بنغازي

فرج إبراهيم- الهلال

حسين طقطق – الأهلي بنغازي

فرج السيد- خليج سرت

إسلام الغناي – الهلال

محمد الجليدي – الاتحاد

عبدالمنعم الدنيب – الشط

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