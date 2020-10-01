السويحلي يتعاقد مع امبيص وعوينة

تواصل إدارة نادي السويحلي إبرام الصفقات لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لعودة النشاط الرياضي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي السويحلي على “فيسبوك” صور تعاقد الإدارة مع حارس المرمى عمر امبيص والذي سيدافع على ألوان النادي لموسمين.

كما تعاقد السويحلي مع المدافع يوسف عوينة وقد شهد توقيع اللاعبين حضور كل من سالم شكشاكة مسؤول الألعاب الجماعية بالنادي وعضو لجنة التعاقدات أحمد بيك، إضافة إلى المدير المالي للنادي مصطفى كناوص، وكان السويحلي قد تعاقد مع إبراهيم العجيل وعلي القماطي وأحمد أبو دبوس وفايز سعد وذلك لدعم الفريق قبل استئناف النشاط وعودة الدوري الممتاز.

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