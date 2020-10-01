الاتحاد الأوروبي يرفع دعوى ضد بريطانيا لخرقها بنود بريكست

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي رفع دعوى قضائية ضد بريطانيا، بعد إقرارها مشروع قانون السوق الداخلية، الذي يتناقض مع الالتزامات القانونية التي تعهدت بها لندن بموجب اتفاق بريكست للخروج من دول الاتحاد.

وأشارت فون دير لاين إلى أن القانون يشكّل “خرقًا لالتزام حسن النية” المنصوص عليه في اتفاقية الانسحاب، ويتعارض كذلك مع بروتوكول أيرلندا الشمالية.

ونوهت بأن مثل هذه الانتهاكات المزعومة تفضي إلى فرض غرامات باهظة من قبل المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي غير أن ذلك ربما يستغرق سنوات، ما يترك متسعًا من الوقت للمملكة المتحدة لتغيير مسارها.

وسيكون أمام لندن شهر واحد للرد على رسالة الشكوى الرسمية المقدمة من المفوضية، وفي حال تعنتها يمكن رفع دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ.

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