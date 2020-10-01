“خاص” رئيس الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص ببنغازي يكشف لـ “وال” أنشطة الاتحاد للموسم 2020

بنغازي 01 أكتوبر 2020 (وال)-كشف رئيس الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص ببنغازي السيد خالد المقصبي، عن انطلاق الأسبوع القادم مهرجان بحري كبير في مصيف الرعيض، وقرب انطلاق بطولة الغطاس على مستوى المنطقة الشرقية في ختام الموسم الرياضي لعام 2020.

وقال السيد خالد المقصبي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إنه نظرًا لظروف جائحة كورونا؛ فقد اقتصر الموسم لهذا العام على بعض النشاطات البحرية، كبطولة الشهيد في مصيف جليانا، ومهرجان الريم للألعاب البحرية، الذي كان مهرجانًا ناجحًا وشامًا لجميع الألعاب من: كرة الشاطئية، الرماية، الشراع، الكاراتيه كويك تى بوكسن، ألعاب القوة، الدراجات الجبلية.

وأضاف السيد خالد المقصبي أن الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص، قام بتنظيم بطولة القدرة والتحمل لمسافة 50 كيلو متر، انطلاقًا من مدينة بنغازى إلى منطقة قمينس، وتم إنجاز بنجاح باعتباره انجاز تاريخي في ليبيا.

وأوضح السيد خالد المقصبي أن الاتحاد الفرعي قام أيضًا بتنظيم مهرجان سباحة في مصيف النخيل فئة تجربة صغيرة في مسافة 3 كيلومتر خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب إقامة تجربة على سباحة عمر 12 سنة، لقطع مسافة 10 كيلومتر، وذلك استعدادًا لقطع مسافة تاريخية. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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