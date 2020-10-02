اخبار الرياضة

“برايتون” الإنجليزي يُعلن التعاقد مع “موهبة من أصول لبنانية”

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد فريق “برايتون” مع لاعب الوسط الألماني ذي الأصول اللبنانية، رضا خضرة، القادم من فريق “بروسيا دورتموند”.

وأعلن النادي الإنجليزي أن “خضرة” قد وقّع على عقود الانتقال إلى الفريق الأول، قادمًا من فريق تحت 23 عامًا في “بروسيا دورتموند” لينضمّ إلى الفريق بعقد طويل الأمد.

ولعب رضا خضرة، الذي يبلغ 19 عامًا، مع جميع الفئات العمرية في “بروسيا دورتموند”، حيث تُوّج بالدوري الأوروبي للشباب مع الفريق، كما خاض عددًا من المباريات مع منتخب ألمانيا تحت 18 عامًا.

ويسعى “خضرة” للعب بصورة أساسية مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ إذ من المنتظر تجربته مع الفريق الرديف خلال الفترة الأولى، قبل التصعيد إلى الفريق الأول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك