“برايتون” الإنجليزي يُعلن التعاقد مع “موهبة من أصول لبنانية”

تعاقد فريق “برايتون” مع لاعب الوسط الألماني ذي الأصول اللبنانية، رضا خضرة، القادم من فريق “بروسيا دورتموند”.

وأعلن النادي الإنجليزي أن “خضرة” قد وقّع على عقود الانتقال إلى الفريق الأول، قادمًا من فريق تحت 23 عامًا في “بروسيا دورتموند” لينضمّ إلى الفريق بعقد طويل الأمد.

ولعب رضا خضرة، الذي يبلغ 19 عامًا، مع جميع الفئات العمرية في “بروسيا دورتموند”، حيث تُوّج بالدوري الأوروبي للشباب مع الفريق، كما خاض عددًا من المباريات مع منتخب ألمانيا تحت 18 عامًا.

ويسعى “خضرة” للعب بصورة أساسية مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ إذ من المنتظر تجربته مع الفريق الرديف خلال الفترة الأولى، قبل التصعيد إلى الفريق الأول.

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