“آرسنال” يزيح “ليفربول” من رابطة الأندية الإنجليزية

تقرير 218

يخوض فريق “أرسنال” مباراة ثمن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، محاولاً تجاوز الخسارة التي لحقت به قبل أيام بثلاثية أمام فريق “ليفربول”.

وبدأت مدافع “أرسنال” التوغل إلى مناطق “ليفربول” مبكرًا، حتى وصلت الكرة إلى “نكيتياه” الذي تباطأ أمام الحارس “أدريان”.

وجاء رد فعل “ليفربول” قويًا عبر فرصة رأسية أضاعها، دييغو غوتا، وسط تألق الحارس “لينو”، لتعود الكرة لـ”مينامينو” الذي حرمته العارضة من افتتاح التسجيل.

وفي الشوط الثاني، أراد أبناء “يورغن كلوب”، تحقيق المراد والتقدم رغم غياب أغلب العناصر الأساسية، ووسط الفرص المحققة تألق الحارس الألماني “لينو” الذي كان سدًا منيعًا لكل تقدم لـ”ليفربول”.

وقد أبعد الإسباني “أدريان” خطر رأسية للمدافع “هولدينغ”، لتصل المباراة بتعادلها السلبي إلى ركلات الحظ والتأهل التي ابتسمت في النهاية لـ”آرسنال” بعد تألق “لينو”، رجل المباراة، وتسجيل لاعبي “الغانارز” أغلب الركلات ليضمن فريق المدرب “ميكيل أرتيتا”، مكانًا في ربع النهائي وينتظر مواجهة قمة أخرى أمام بطل النسخة الأخيرة “مانشستر سيتي”.

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