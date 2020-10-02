قرعة يوروبا ليغ "ترأف" بالكبار

سحبت الجمعة في مدينة نيون السويسرية، قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” لكرة القدم، والتي وضعت الفرق الكبيرة في مجموعات سهلة نسبيا.

ومن المفترض أن لا تواجه فرق أرسنال وتوتنهام الإنجليزيان، وروما الإيطالي، وفياريال الإسباني، مشاكل في عبور دور المجموعات، حيث “رأفت” القرعة بهم.

ومن المفارقات غياب جميع الفرق الـ4 التي وصلت لنصف نهائي البطولة الموسم الماضي، عن المشاركة هذا الموسم، بسبب مشاركتها بدوري أبطال أوروبا.

وهذه الفرق هي إشبيلية الإسباني حامل اللقب، وإنتر ميلانو الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وشاختار دونيتسك الأوكراني.

يذكر أن دور المجموعات يضم 12 مجموعة، كل منها يضم 4 فرق، على أن يتأهل المتصدر والوصيف للدور المقبل، بينما تنضم 8 فرق من دوري أبطال أوروبا لدور الـ32.

هنا المجموعات الـ12:

– المجموعة الأولى: روما الإيطالي، يونغ بويز السويسري، كلوج الروماني، سيسكا صوفيا البلغاري.

– المجموعة الثانية: أرسنال الإنجليزي، رابيد فيينا النمساوي، مولدي النروجي، دوندالك الإيرلندي.

– المجموعة الثالثة: باير ليفركوزن الألماني، سلافيا براغ التشيكي، هابوعيل بئر السبع الإسرائيلي، نيس الفرنسي.

– المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي، ستاندار لياج البلجيكي، رينجرز الأسكتلندي، ليخ بوزنان البولندي.

– المجموعة الخامسة: أيندهوفن الهولندي، باوك اليوناني، غرناطة الإسباني، أومونيا نيقوسيا القبرصي.

– المجموعة السادسة: نابولي الإيطالي، ريال سوسيداد الإسباني، ألكمار الهولندي، رييكا الكرواتي.

– المجموعة السابعة: براغا البرتغالي، ليستر سيتي الإنكليزي، أيك أثينا اليوناني، زوريا لوهانسك الأوكراني.

– المجموعة الثامنة: سلتيك الاسكتلندي، سبارتا براغ التشيكي، ميلان الإيطالي، ليل الفرنسي.

– المجموعة التاسعة: فياريال الإسباني، قره باغ الاذربيجاني، ماكابي تل ابيب الاسرائيلي، سيفاسبور التركي.

– المجموعة العاشرة: توتنهام الإنجليزي، لودوغوريتس البلغاري، لاسك لينتس النمسوي، أنتويرب البلجيكي.

– المجموعة الحادية عشرة: سيسكا موسكو الروسي، دينامو زغرب الكرواتي، فينوورد الهولندي، فولفسبيرغ النمسوي.

-المجموعة الثانية عشرة: غنت البلجيكي، النجم الأحمر الصربي، هوفنهايم الألماني، سلوفان ليبيريتس التشيكي.

وتقام الجولة الاولى في 22 أكتوبر، الثانية في 29 منه، الثالثة في الخامس من نوفمبر، الرابعة في 26 منه، الخامسة في الثالث من ديسمبر والسادسة الاخيرة في العاشر منه.