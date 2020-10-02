بفوز كبير خارج أرضه.. برشلونة يحقق انتصاره الثاني في الليغا

واصل برشلونة انتصاراته في الليغا بفوزه الكبير خارج قواعده أمام مضيفه سيلتا فيغو بثلاثية نظيفة في إطار الجولة الرابعة على ملعب بلايدوس وسط أجواء باردة.

وافتتح أنسو فاتي التسجيل منذ الدقيقة الحادية عشرة، وعزز لوكاس اولازا لاعب سيلتا فيغو تقدم برشلونة بعدما سجل بالخطأ في مرماه بعد مجهود من النجم ليونيل ميسي، وأضاف سيرجيو روبيرتو الهدف الثالث لبرشلونة في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ورفع برشلونة رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس رغم أنه تنقصه مباراتين مؤجلتين، فيما توقف سيلتا في المركز الحادي عشر برصيد خمس نقاط.

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