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“الهوني” يحسم الجدل بشأن إصابته بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فند اللاعب الدولي الليبي حمدو الهوني المحترف في صفوف الترجي التونسي الأخبار المتداولة حول إصابته بفيروس كورونا.

ونشر الهوني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمسحة الأخيرة التي أجراها والتي جاءت نتيجتها سالبة.

ويقضي اللاعب الدولي الليبي إجازة عائلية في تركيا هذه الأيام بعد انتهاء الموسم الرياضي.

وكانت صفحات الترجي قد تداولت مساء أمس خبر إصابة كوامي وحمدو الهوني قبل أن تعتذر عن الخبر بعد نفي الهوني ذلك.

ويذكر أن حصيلة الإصابات بالفيروس بدأت تتزايد في صفوف الترجي التونسي حيث أعلن مساء أمس إصابة بونسو كوامي والياس الشتي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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