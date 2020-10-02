“الهوني” يحسم الجدل بشأن إصابته بفيروس كورونا

فند اللاعب الدولي الليبي حمدو الهوني المحترف في صفوف الترجي التونسي الأخبار المتداولة حول إصابته بفيروس كورونا.

ونشر الهوني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمسحة الأخيرة التي أجراها والتي جاءت نتيجتها سالبة.

ويقضي اللاعب الدولي الليبي إجازة عائلية في تركيا هذه الأيام بعد انتهاء الموسم الرياضي.

وكانت صفحات الترجي قد تداولت مساء أمس خبر إصابة كوامي وحمدو الهوني قبل أن تعتذر عن الخبر بعد نفي الهوني ذلك.

ويذكر أن حصيلة الإصابات بالفيروس بدأت تتزايد في صفوف الترجي التونسي حيث أعلن مساء أمس إصابة بونسو كوامي والياس الشتي.

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