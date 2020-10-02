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إيفرتون يواصل عروضه القوية ويصعد لربع نهائي الكاراباو

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعد إيفرتون إلى ربع نهائي رابطة الأندية الإنجليزية بفوزه الكبير على ضيفه وست هام يونايتد على ملعب غوديسون بارك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وافتتح المهاجم دومينيك كالفيرت ليوين التسجيل في الدقيقة الحادية عشرة، وعدّل وست هام النتيجة في الدقيقة السادسة والأربعين بواسطة روبرت سوندجراس.

وأضاف البرازيلي ريتشارليسون الهدف الثاني للتوفيز في الدقيقة السادسة والخمسين، قبل أن يعود كالفيرت ليوين لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والسبعين.

وعاد ليوين وسجل الهاتريك قبل نهاية المباراة بست دقائق، ليتأهل التوفيز لدور الثمانية من المسابقة الإنجليزية حيث سيواجه في ربع النهائي ضيفه مانشستر يونايتد في الأول من ديسمبر القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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