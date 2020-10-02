الاتحاد يُرتّب “بيته” استعداداً لتمثيل ليبيا بالكونفدرالية

تقرير 218

نادي الاتحاد بإدارته الجديدة بقيادة الدكتور جمال الجعفري والذي يعرف جيدا كل كواليس كرة القدم الليبية بدأ ترتيب البيت من الداخل لحلحلة جميع مشاكل النادي قبيل انطلاق النشاط.

ولأن الاتحاد سيُمثل ليبيا في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، تسعى إدارة الجعفري لأن يكون الاتحاد كما عهدته القارة السمراء في سنوات مضت منافسا شرسا في بطولاتها.

ولم تقف إدارة الاتحاد مكتوفة الأيدي أمام المشاكل المالية التي يعاني منها النادي وتحركت في الميركاتو لتدعيم صفوف فريقها الأول، حيث تعاقدت مع لاعب نادي الأخضر الحسن ماتا كذلك تعاقدت مع لاعب السويحلي عبد الرحيم التريكي إضافة إلى الثلاثي عبدالسلام أبوكراع ومحمد مخلوف وعبد المعز العموري ولاعب الأهلي طرابلس السابق طارق سعد الصيد إضافة إلى لاعب الشط إيهاب المقلش.

ولأن نادي الاتحاد كان ومازال مدرسة للمواهب، اختارت الإدارة منح شباب النادي فرصة وتم تصعيد عدد من لاعبي الأواسط لتمثيل الفريق الأول، كما تتوارد أخبار أيضا حول تجديد نادي الاتحاد لعدد من نجومه في مقدمتهم محمد زعبية وربيع الشادي وصهيب بن سليمان إذ تسعى الإدارة جاهدة لتجهيز الفريق الأول قبل انطلاق المغامرة الإفريقية.

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