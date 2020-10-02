“اختبارات متوازنة” في مجموعات اليوروباليغ

تقرير 218

أسفرت قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي للموسم الحالي عن عدة مباريات قوية للفرق الكبرى.

ووضعت القرعة روما في المجموعة الأولى إلى جانب يونغ بويز وكلوج وسيسكا صوفيا، بينما جاء ميلان في المجموعة الثامنة مع سيلتيك غلاسكو وسبارتا براغ وليل، وأوقعت القرعة نابولي في المجموعة السادسة مع كل من ريال سوسيداد وألكمار وربيكا.

وأوقعت القرعة أرسنال في المجموعة الثانية مع رابيد فيينا ومولدي ودوندالك كما جاء بنفيكا مع ستادر لييج ورينجرز وليج بوزان. ويحتوي دور المجموعات في البطولة على 48 فريقاً مقسمة على 12 مجموعة بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق.

وخلال إجراء قرعة الدور الأول للدوري الأوروبي اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهاجم إنتر ميلانو روميلو لوكاكو بجائزة أفضل لاعب في النسخة الماضية من اليوروباليغ.

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