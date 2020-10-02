القنطري يلتقي فريق أكاديمية فرسان المتوسط

التقى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري بفريق أكاديمية فرسان المتوسط المتوج ببطولة الصداقة الدولية في نسختها الرابعة بتركيا وذلك للمرة الثانية على التوالي

وأشاد القنطري بالفريق وبما حققه من إنجازات أسهمت بالرقي بالرياضة الليبية، كما أكد أنه سيدعم هذا الفريق ليواصل تحقيق الانجازات الدولية، كما تم خلال الاجتماع ايضا التطرق لوضعية أكاديميات الناشئين في ليبيا، وفي الختام عبر أبطال أكاديمية فرسان المتوسط عن سعادتهم بدعم الهيئة لها ووقوف رئيسها الى جانبهم في مسيرتهم الرياضية المقبلة.

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