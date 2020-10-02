اخبار الرياضة

القنطري يلتقي فريق أكاديمية فرسان المتوسط

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري بفريق أكاديمية فرسان المتوسط المتوج ببطولة الصداقة الدولية في نسختها الرابعة بتركيا وذلك للمرة الثانية على التوالي

وأشاد القنطري بالفريق وبما حققه من إنجازات أسهمت بالرقي بالرياضة الليبية، كما أكد أنه سيدعم هذا الفريق ليواصل تحقيق الانجازات الدولية، كما تم خلال الاجتماع ايضا التطرق لوضعية أكاديميات الناشئين في ليبيا، وفي الختام عبر أبطال أكاديمية فرسان المتوسط عن سعادتهم بدعم الهيئة لها ووقوف رئيسها الى جانبهم في مسيرتهم الرياضية المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك