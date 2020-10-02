الشلماني يعلن عن مؤتمر صحفي مرتقب

بعد طول غياب قرر رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني الظهور في مؤتمر صحفي للإجابة عن جميع التساؤلات واختار الشلماني مدينة المرج مكانا للمؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم الأربعاء القادم

ووجه اتحاد الكرة الدعوة لكل الإعلاميين والمهتمين لحضور المؤتمر الصحفي في المرج، ولكن المهمة ستكون صعبة جدا أمام صحفيي المنطقة الغربية والذين تفصلهم مئات الكيلومترات عن قاعة المؤتمر المرتقب ناهيك عن ظروف البلاد وصعوبة التنقل في ظل تفشي فيروس كورونا.

و كان من الممكن أن يكون المؤتمر الصحفي أكثر تفاعلا لو تم تنظيمه عبر تقنيات الاتصال الرقمي على الانترنت لأنه كان سيجمع كل الصحفيين من مختلف المناطق لكن اتحاد الكرة اتخذ قراره وسيعقد في المرج.

ومن المنتظر أن يكون المؤتمر الصحفي مثمرا حيث سيجيب الشلماني عن جميع التساؤلات التي تخص الدوري الممتاز وآلية الهبوط والصعود وموعد انطلاقه وإمكانية بدئه بعدد كبير من الاندية كما هو متداول ، كذلك من المتوقع أن يفصح الشلماني عن مستقبل المنتخب الوطني وهل سيواصل المرجيني التجربة مع الفرسان أم لا ، أسئلة كثيرة ستطرح يوم الاربعاء في انتظار الاجابات التي طال انتظارها.

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