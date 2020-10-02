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مراد الوحيشي ينضم للأهلي بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقدت إدارة الأهلي بنغازي مع الحارس الدولي مراد الوحيشي لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق الاول

واختار المركز الإعلامي لنادي الأهلي طريقة التشويق للكشف عن صفقة الوحيشي حيث تم نشر صورة اللاعب ولكن تم تغطية وجهه وطلبوا من المتابعين معرفة اللاعب ليتم بعدها بساعات الكشف عن هويته بصور من جلسة توقيع اللاعب الذي حضرها رئيس النادي خالد سعيطي.

ووقع الوحيشي على عقود الانضمام رسميا لفريق المشوار الطويل عقب انتهاء عقده مع الاتحاد ، ويشارك الحارس الدولي هذه الأيام في معسكر المنتخب الوطني في مدينة سوسة للتحضير لتصفيات الكان

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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