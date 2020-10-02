مراد الوحيشي ينضم للأهلي بنغازي

تعاقدت إدارة الأهلي بنغازي مع الحارس الدولي مراد الوحيشي لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق الاول

واختار المركز الإعلامي لنادي الأهلي طريقة التشويق للكشف عن صفقة الوحيشي حيث تم نشر صورة اللاعب ولكن تم تغطية وجهه وطلبوا من المتابعين معرفة اللاعب ليتم بعدها بساعات الكشف عن هويته بصور من جلسة توقيع اللاعب الذي حضرها رئيس النادي خالد سعيطي.

ووقع الوحيشي على عقود الانضمام رسميا لفريق المشوار الطويل عقب انتهاء عقده مع الاتحاد ، ويشارك الحارس الدولي هذه الأيام في معسكر المنتخب الوطني في مدينة سوسة للتحضير لتصفيات الكان

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