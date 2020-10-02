مجلس إدارة نادي الأخضر يبحث وضع قطاع الناشئين والفريق الأول لكرة القدم

البيضاء 02 أكتوبر 2020 (وال)- عُقد رئيس مجلس إدارة نادي الأخضر السيد عبد المطلب ثابت، اجتماعًا موسعًا ضم عضو مجلس الإدارة السيد نصر الدين بوفليقة، والمدير التنفيذي للنادي السيد فتح الله بوزهرة، ومدير الكورة السيد حمدي الدعوب.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر النادي أمس الخميس، مناقشة وضع قطاع الناشئين، والفريق الأول لكرة القدم، ومناقشة إمكانية منح الأذن لمزاولة النشاط الرياضي من قبل اللجنة الاستشارية الطبية.

كما ناقش رئيس مجلس الإدارة؛ مع مدير الكورة السيد حمدي الدعوب، أوضاع الفريق الأول، وإمكانية تطوير الفريق وتدعيم الصفوف بلاعبين جدد.

وطمأن رئيس مجلس الإدارة جماهير النادي الأخضر، بأن إدارة النادي تدرس بجدية عقود الفريق الأول، ومناقشة إمكانية تعويض مراكز اللعب الناقصة بلاعبين بمستوى الفريق، مع الاختصاصيين في هذا المجال، كما سيلتحق بعض لاعبي الأواسط بالفريق الأول فور عودة النشاط الرياضي.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الأمور تسير بشكل صحيح، بحسب الخطة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة النادي. (وال-البيضاء) ف م/ ر ت

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