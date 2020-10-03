عودة الأهلي طرابلس للتدريبات

أكدت إدارة نادي الأهلي طرابلس أن تدريبات الفريق الأول ستنطلق في العاشر من أكتوبر الجاري في مقر النادي بالعاصمة طرابلس

حيث سيلتحق اللاعبون الدوليون بصفوف الفريق فور انتهاء معسكر المنتخب الوطني المقام حاليا في سوسة كما ستشهد التدريبات عودة اللاعبين المعارين على غرار طلحة رزق وعلي معتوق وزكريا الهريش، هذا وأكد رئيس النادي ساسي بوعون لريميسا أن الإدارة تتفاوض مع ثلاثة محترفين مميزين لدعم الفريق في الفترة المقبلة، هذا وقد تعاقدت إدارة الأهلي مع أبرز نجوم الدوري الممتاز في الفترة الماضي استعدادا للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية

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