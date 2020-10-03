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عودة الأهلي طرابلس للتدريبات

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت إدارة نادي الأهلي طرابلس أن تدريبات الفريق الأول ستنطلق في العاشر من أكتوبر الجاري في مقر النادي بالعاصمة طرابلس

حيث سيلتحق اللاعبون الدوليون بصفوف الفريق فور انتهاء معسكر المنتخب الوطني المقام حاليا في سوسة كما ستشهد التدريبات عودة اللاعبين المعارين على غرار طلحة رزق وعلي معتوق وزكريا الهريش، هذا وأكد رئيس النادي ساسي بوعون لريميسا أن الإدارة تتفاوض مع ثلاثة محترفين مميزين لدعم الفريق في الفترة المقبلة، هذا وقد تعاقدت إدارة الأهلي مع أبرز نجوم الدوري الممتاز في الفترة الماضي استعدادا للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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