سامبدوريا يحقق فوزه الأول في الدوري الإيطالي

حقق سامبدوريا فوزا صعبا على مضيفه فيورنتينا بهدفين مقابل هدف وحيد في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وافتتح سامبدوريا التسجيل بواسطة مهاجمه فابيو كوارياريلا في الدقيقة 42 من علامة الجزاء، وعدل الفيولا النتيجة في الدقيقة 72 عن طريق دوسان فالهوفيتش، قبل أن يحرز فاليريو فيري هدف الفوز للضيوف قبل نهاية المباراة بـ 7 دقائق بطريقة رائعة .

وبذلك يسجل سامبدوريا أول انتصاراته في الدوري بعد خسارتين متتاليتين أمام كل من يوفنتوس وبينيفينتو فيما توقف فيورنتينا عند 3 نقاط بعد الفوز أمام تورينو في الجولة الأولى والخسارة أمام إنتر.

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