“مواجهة تكتيكية” بين ليدز يونايتد ومانشستر سيتي

تقرير 218

سيحتضن ملعب إيلاند رود مواجهة منتظرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليدز يونايتد ومانشستر سيتي ضمن الجولة الرابعة

أصحاب الأرض العائد إلى البريمرليغ وبعد الانطلاقة الرائعة لأبناء المدرب مارسيلو بييلسا وجمع 6 نقاط من 3 مباريات والتواجد في المركز السابع سيكونون أمام الاختبار الثاني الصعب والتحدي الجديد في الموسم بعد الخسارة خارج قواعدهم في الجولة الأولى أمام حامل اللقب ليفربول، مواجهة سيكون فيها ليدز أمام احتمالية مفاجأة ضيفه بعد الأداء الهجومي الذي اتضح جليا في الجولات الماضية .

أما الفريق السماوي سيسعى لتصحيح مساره في اليوروباليغ ومعالجة الأخطاء التي ارتكبها في الجولة الماضية بعد الخسارة الثقيلة على أرضه أمام ليستر سيتي بـ5 أهداف مقابل هدفين خصوصا في الجانب الدفاعي رغم الصفقات التي أبرمها في الميركاتو وكان آخرها التعاقد مع البرتغالي روبن دياز مدافع بنفيكا .

مواجهة سيكون فيها المدربان بيب غوارديولا ومارسيلو بييلسا أمام موعد مع مواجهة لن تكون بالسهلة فالأول يعي جيدا بأنه مطالب بالعودة سريعا حتى لا تقذف سهام الانتقادات في وجهه بعد صبر من الجمهور رغم تواجد الإصابات والثاني أمام تأكيد عودة فريق تاريخي وفلسفة هجومية يضاهي بها كبار البريمرليغ في مستقبل الموسم .

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