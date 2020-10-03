اخبار الرياضة

نادي الأخضر يدرس استئناف النشاط

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد بمقر نادي الأخضر اجتماع موسع برئاسة رئيس مجلس إدارة النادي عبد المطلب ثابت وبحضور عضو مجلس الإدارة نصر الدين بوفليقه والمدير التنفيذي فتح الله بوزهرة ومدير الكرة حمدي الدعوب

وتم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع قطاع الناشئين والفريق الأول لكرة القدم، ومناقشة إمكانية منح الإذن لمزاولة النشاط الرياضي من قبل اللجنة الاستشارية الطبية ،كما ناقش رئيس مجلس الإدارة مع مدير الكرة أوضاع الفريق الأول وإمكانية تطويره وتدعيم صفوفه بلاعبين جدد.

وطمأن المجتمعون جماهير القلعة الخضراء بأن الإدارة تدرس عقود الفريق الأول وتناقش إمكانية تعويض مراكز اللعب الناقصة بلاعبيين بمستوى الفريق، مع الاختصاصيين في هذا المجال كما سيلتحق بعض لاعبي الأواسط للفريق الأول فور عودة النشاط الرياضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك