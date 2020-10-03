نادي الأخضر يدرس استئناف النشاط

عقد بمقر نادي الأخضر اجتماع موسع برئاسة رئيس مجلس إدارة النادي عبد المطلب ثابت وبحضور عضو مجلس الإدارة نصر الدين بوفليقه والمدير التنفيذي فتح الله بوزهرة ومدير الكرة حمدي الدعوب

وتم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع قطاع الناشئين والفريق الأول لكرة القدم، ومناقشة إمكانية منح الإذن لمزاولة النشاط الرياضي من قبل اللجنة الاستشارية الطبية ،كما ناقش رئيس مجلس الإدارة مع مدير الكرة أوضاع الفريق الأول وإمكانية تطويره وتدعيم صفوفه بلاعبين جدد.

وطمأن المجتمعون جماهير القلعة الخضراء بأن الإدارة تدرس عقود الفريق الأول وتناقش إمكانية تعويض مراكز اللعب الناقصة بلاعبيين بمستوى الفريق، مع الاختصاصيين في هذا المجال كما سيلتحق بعض لاعبي الأواسط للفريق الأول فور عودة النشاط الرياضي.

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