رحومة لـ218: الاتحاد يبدأ الاستعدادات للكونفدرالية قريبا

أكد إداري الفريق الأول في نادي الاتحاد، علي رحومة، لقناة “218”، أن التدريبات ستستأنف في ملعب النادي نهاية الأسبوع الجاري تحضيرا لخوض منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف الدولي السابق، أن إدارة النادي تعاقدت مع 7 لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأول، مؤكدا أنهم سينضمون إلى الفريق فور استئناف النشاط، مشيرا إلى أن الإدارة تسعى للتعاقد مع لاعب أو لاعبين آخرين إضافة إلى تجديد عقود اللاعبين الحاليين للنادي.

وعن المدرب الجديد البرتغالي دي كوستا الذي تعاقدت معه إدارة النادي، أكد رحومة أنه سيصل الأيام المقبلة الى العاصمة طرابلس للإشراف على تدريبات الفريق، مبينا أنه مدرب جيد ويملك خبرة في الكرة الأفريقية حيث سبق له التدريب في بوتسوانا وقاد فريقه للتتويج بالدوري.

واختتم رحومة تصريحاته بأن تحضيرات الفريق ستبدأ في طرابلس تحت إشراف البرتغالي دي كوستا، مضيفا أن النادي يعتزم إقامة معسكر خارجي لكن لم يتم تحديد موعده بعد.

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