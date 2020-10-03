النصر يتعاقد مع محسن الأوجلي

تواصل إدارة نادي النصر إبرام الصفقات لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

حيث نشر المركز الإعلامي مساء أمس صور توقيع عقد لاعب التحدي السابق محسن الأوجلي والذي انضم إلى النصر لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، إذ تعد هذه الصفقة الرابعة للفحامة بعد تعاقدهم مع عامر التاورغي قادما من الأهلي طرابلس إضافة إلى لاعب دارنس عماد الشاعري كما تعاقدت أيضا مع لاعب التحدي محمود بلالي.

وتسعى إدارة النصر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبيل مشاركته في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل والذي سينطلق في شهر نوفمبر القادم.

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