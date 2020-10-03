اخبار الرياضة

إصابة “أفضل لاعب أفريقي” بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن ليفربول إصابة نجمه السنغالي ساديو ماني بفيروس كورونا بعد الفحوصات الأخيرة التي أجريت له.

وأصدر ليفربول بيانا رسميا أشار فيه إلى أن الاختبارات الطبية أثبتت إصابة ساديو ماني بفيروس كورونا وهو يخضع للعزل الذاتي في منزله وفقا للإجراءات الصحية المتبعة، وأضاف ليفربول أن هناك أعراضا خفيفة ظهرت على اللاعب السنغالي إلا أنه مطالب بالبقاء بعيدا عن التدريبات هذه الأيام.

ويعد ساديو ماني اللاعب الثاني التي تثبت إصابته بفيروس كورونا بعد الوافد الجديد الإسباني تياغو ألكانتارا، ومن المؤكد غياب مهاجم ليفربول عن المباراة المقبلة للفريق بالبريمرليغ أمام أستون فيلا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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