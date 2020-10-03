إصابة “أفضل لاعب أفريقي” بفيروس كورونا

أعلن ليفربول إصابة نجمه السنغالي ساديو ماني بفيروس كورونا بعد الفحوصات الأخيرة التي أجريت له.

وأصدر ليفربول بيانا رسميا أشار فيه إلى أن الاختبارات الطبية أثبتت إصابة ساديو ماني بفيروس كورونا وهو يخضع للعزل الذاتي في منزله وفقا للإجراءات الصحية المتبعة، وأضاف ليفربول أن هناك أعراضا خفيفة ظهرت على اللاعب السنغالي إلا أنه مطالب بالبقاء بعيدا عن التدريبات هذه الأيام.

ويعد ساديو ماني اللاعب الثاني التي تثبت إصابته بفيروس كورونا بعد الوافد الجديد الإسباني تياغو ألكانتارا، ومن المؤكد غياب مهاجم ليفربول عن المباراة المقبلة للفريق بالبريمرليغ أمام أستون فيلا.

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