أخبار ليبيا24 أعلن نادي الاتحاد المنستيري التونسي اليوم السبت، إصابة المحترف الليبي معتصم صبو، بفيروس كورونا، وهو ثالث لاعب في الفريق يصاب بالفيروس، بعد فادي العرفاوي وأنطوني أكبوتو. فيما جاءت نتائج التحاليل للمحترف الليبي الاخر محمد مكاري المعروف بطلحة رزق سلبية. هذا وقررت إدارة المنستيري إجراء تحاليل لكل اللاعبين بالفريق، بعد ثبوت إصابات عديدة في […]

