نيمار يواصل تسجيل أرقام قياسيه في فرنسا

أخبار ليبيا 24

سجل النجم نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، أرقام مميزه عقب الفوز الكبير لفريقه على آنجيه (6-1) أمس الجمعة، في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

ونجح البرازيلي في تسجيل أول هدفين له هذا الموسم، ليرفع رصيده التهديفي إلى 72 هدفا في 88 مباراة بقميص بطل فرنسا في كل البطولات.

هذا وعادل نيمار الرقم المسجل باسم البرازيلي “راي”، الذي سجل نفس عدد الأهداف في 215 مباراة، في الفترة ما بين 1993 و1998 .

ودخل المهاجم الدولي البرازيلي قائمة أعلى 10 لاعبين تهديفا في تاريخ النادي الباريسي.

ويتصدر إدينسون كافاني قائمة أكثر اللاعبين تهديفا بــ 200 هدفا، خلفه زلاتان إبراهيموفيتش 156، بيدرو باوليتا 109، دومينيك روشتو 100، مصطفى دحلب 98، فرانسوا مبيلي 95، كيليان مبابي 92، سافيت سوسيتش 85، وآنخيل دي ماريا 83.

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