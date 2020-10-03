يوفنتوس يتحدى قرار سلطات نابولي المحلية

أصدر نادي يوفنتوس، بيانًا رسميًا، اليوم السبت، ليكشف موقفه من إقامة مباراة الفريق أمام نابولي، والمقرر لها غدًا الأحد، بمنافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وكانت السلطات المحلية بمدينة نابولي، قررت منع نابولي من السفر إلى تورينو، اليوم السبت، استعدادًا لمباراة الغد، وذلك بعد إصابة اثنين من لاعبي نابولي وخوفًا من تفشي الفيروس بشكل أوسع.

وباتت مباراة يوفنتوس ونابولي، معرضة للتأجيل على خلفية قرار منع نابولي من السفر، إلا أن يوفنتوس أعلن تحديه لقرار السلطات في بيان رسمي.

وقال يوفنتوس عبر الحساب الرسمي ليوفنتوس، بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نادي يوفنتوس سيتوجه إلى أرضية ملعب مباراة يوفنتوس ونابولي غدًا في تمام الساعة 21:45 (بتوقيت مكة المكرمة) وفقًا لمواعيد رابطة الدوري الإيطالي”.

جدير بالذكر أن نابولي أعلن إصابة اثنين من لاعبي نابولي وهم بيوتر زيلينسكي وإليف إلماس، بفيروس كورونا، بجانب أحد أعضاء الفريق.

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