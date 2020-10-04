انتخاب رئيس وأعضاء الجمعية العمومية لنادي النصر

بنغازي 04 أكتوبر 2020 (وال)- انتخب رئيس وأعضاء الجمعية العمومية لنادي النصر، بفوز قائمة الثانية والتي تضم الأستاذ مفتاح الجحاوي، وعضوية كل من أستاذ علاء حويو، وأستاذ عمر عامر.

هذا وقد بدأ الناخبين بالتوافد صباح السبت على مركز الاقتراع بالمدينة الرياضية، لاختيار مرشحيهم المنقسمين إلى ثلاث قوائم، حيث حصلت القائمة الثانية على عدد “157” صوتًا، في حين حصلت القائمة الأولى على عدد “63” صوتًا، والقائمة الثالثة على عدد “60” صوتًا.

والجدير بالذكر، إن العملية الانتخابية جرت بإشراف مكتب الشباب والرياضة بنغازي، وبمراقبة السيد جمال الرعيض رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه المكلف بمراقبة عملية سيّر انتخاب الجمعية العمومية لنادي النصر. (وال- بنغازي) ر ع/ر ت

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