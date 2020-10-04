“الماتادور الإسباني” يصعد لثمن نهائي رولان غاروس

واصلَ المصنّفُ الثاني رافائيل نادال حملَتهُ للدفاعِ عن لقبِ بطولةِ رولان غاروس للتنس بتخطّيهِ الإيطالي ستيفانو ترافاليا بثلاثِ مجموعاتٍ دونَ مقابِل ليعبرَ إلى ثُمنِ النهائي .

ولم يجد الماتادور الإسباني أيّ صعوبةٍ تُذكر في المباراةِ حيث حسمَ المجموعةَ الأولى بستّةِ أشواطٍ مقابلَ شوطٍ واحد، وستّة مقابلَ أربعَة وستَّة لصفر بسهولةٍ ليحافظَ على سجلهِ خالياً من الخسارةِ لأيّ مجموعةٍ حتى الآن في البطولة التي يسعى لحصدِ لقبها للمرّةِ الثالثة عشرَة ومعادلَة رقم روجر فيدرر بعددِ مراتِ التتويجِ ببطولاتِ الغراند سلام .

وسيضربُ نادال موعداً مع الأمريكي سيباستيان كوردا والذي تغلّبَ على الإسباني بدرو مارتينيس بثلاثِ مجموعاتٍ دونَ مُقابِل.

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