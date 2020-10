أخبار ليبيا24 أعلن نادي الأهلي بنغازي رسميا أمس السبت التعاقد مع لاعب الوسط سعيد النايلي قادما من الأخضر. وسبق للاعب وأن تدرج في صفوف الأهلي بنغازي في كل فرق الفئات السنية إلى أن وصل إلى الفريق الأول. من جهة أخرى دعمت إدارة نادي الأهلي بنغازي صفوفها بالتعاقد مع عدد من اللاعبين قبل انطلاق عدد من […]

