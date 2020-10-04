الجحاوي يفوز في انتخابات عمومية النصر

احتضن نادي النصر عرسا انتخابيا لاختيار الجمعية العمومية التي من المفترض أن تستلم زمام الأمور إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد يقود النادي في قادم المواعيد.

وتنافست ثلاث قوائم في هذه الانتخابات متمثلة في قائمة حسين عبدالمطلوب ومفتاح الجحاوي وأسامة المشيطي.

وتمكن الجحاوي من نيل ثقة غالبية مشجعي الفريق والمنتسبين للجمعية العمومية بواقع 157 صوتا من أصل 280 صوتا.

ومن منطلق أن صوتك أمانة لكي تنطلق مؤسسة النصر إلى بر الأمان صوت المنتسبون في هذه الانتخابات ليكون مستقبل النادي أفضل، خاصة وأنه مقبل على العديد من الاستحقاقات في كافة الرياضات.

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