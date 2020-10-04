الاتحاد الإيطالي يلمح لتأجيل مباراة يوفنتوس ونابولي

أكد بيترو لو موناكو، مستشار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إمكانية تأجيل المباراة المرتقبة بين يوفنتوس ونابولي، والمقرر لها اليوم الأحد، بالجولة الثالثة من الكالتشيو.

وقال لو موناكو، في تصريحات نقلتها صحيفة “كوريري ديللو سبورت“: “سيتم تأجيل المباراة، نحن نتجه نحو هذا الطريق”.

وأضاف “المنشور الصادر في 2 أكتوبر/تشرين أول من الاتحاد الإيطالي واضح، وينص على أن شرط السلطات المحلية شرعي، والقاعدة واضحة”.

وكانت تقارير صحفية خرجت أمس السبت، لتكشف أن السلطات المحلية في نابولي، قررت أنه من غير الآمن أن يسافر نابولي إلى تورينو في الوقت الحالي، بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا داخل صفوف الفريق، وبالتالي، لم يسافر نابولي بالفعل حتى الآن.

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