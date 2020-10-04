إصابة مدافع الاتحاد المنستيري المعتصم صبو بفيروس كورونا

أعلن مدافع المنتخب الوطني ونادي الاتحاد المنستيري التونسي المعتصم صبور إصابته بفيروس كورونا.

وتوج الصبو قبل أسبوع بلقب كأس تونس رفقة فريقه بعد فوزه على حساب الترجي الرياضي التونسي بهدفين مقابل هدف لينجح النجم الليبي في حصد أول لقب له في مسيرته الاحترافية.

وانضم الصبو لقائمة اللاعبين الليبيين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة حيث تتعرض تونس هذه الأيام لهجمة شرسة من قبل الفيروس بعد ازدياد الحالات المصابة.

وعاد الصبو في الفترة الماضية إلى ناديه الاتحاد المنستيري بعد فترة من الغياب استمرت لأشهر جراء تفشي فيروس كورونا وتوقف نشاط كرة القدم في البلاد.

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