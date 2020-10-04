“غموض وتلميحات” قبل مواجهة يوفنتوس ونابولي

تقرير 218

على خلفية الإصابات بفيروس كورونا التي تعرض لها بعض لاعبي فريق نابولي بدأت حلقة جديدة داخل أروقة رابطة الدوري الإيطالي قبل القمة المرتقبة التي ستجمع فريق الجنوب أمام يوفنتوس على ملعب أليانز أرينا في قمة الجولة الثالثة السيريا آ.

وتتمسك رابطة الدوري بإقامة الموقعة في وقتها على الرغم من عدم سفر نابولي لمدينة تورينو حتى الآن بعد منع السلطات المحلية في نابولي السفر للاعبي الفريق بعد إصابة كل من بيوتر زيلينسكي وإلف إلماس بفيروس كورونا إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني

وكشفت وكالة أنسا الإيطالية أن النادي هو من اتخذ قرار عدم السفر إلى تورينو وليس السلطات المحلية من منعت الفريق من السفر وهو الأمر الذي وضع جدلا كبيرا حول إمكانية إقامة قمة الجولة الثالثة في موعدها، كما ذكرت صحيفة توتو سبورت أن نابولي سيجري فحوصات طبية جديدة للاعبين للتأكد من سلامة الجميع .

وَحت الكرة الآن بين يدي رابطة الدوري التي قررت استمرار المباراة مساء السبت لكن الانتظار لا يزال يخيم على متابعي الكرة الإيطالية لحسم الجدل المتواصل بعد الفرضيات التي انتشرت بلعب المباراة في موعدها أو اعتبار يوفنتوس فائزا بثلاثية في حال وجودهم في أليانز ستاديوم وغياب نابولي عن المباراة .

إذا فرضيات قد تضع رابطة الدوري في مأزق كبير بسبب إصابات اللاعبين بكورونا أما في حال التأجيل ستبدأ مرحلة جديدة من التأجيلات في الموسم الجديد والسبب في النهاية يرجع لجائحة العام .

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