أنس جابر “تواصل التألق” في رولان غاروس

بلغت التونسية أنس جابر الدور ثمن النهائي من بطولة رولان غاروس المفتوحة بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة .

وحسمت جابر المجموعة الأولى بصعوبة بالغة بعد كسر التعادل بـ 7 أشواط مقابل 6، لكنها خسرت المجموعة الثانية بشوطين مقابل 6، ووصلت المباراة إلى المجموعة الثالثة التي آلت إلى اللاعبة التونسية بـ6 أشواط مقابل 3 .

وستلتقي أنس جابر في دور الـ 16 الفائزة من مواجهة الإسبانية جاربيني موغوروزا والأمريكية دانييل كولينز حيث تمتلك أنس جابر فرصة معادلة أفضل نتيجة حققتها من قبل في البطولات الكبرى بعد الوصول في ألفين وسبعة عشر إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

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