اخبار الرياضة

روغاني ينتقل إلى رين الفرنسي

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن يوفنتوس رحيل لاعب الفريق دانييلي روغاني إلى صفوف رين الفرنسي لموسم واحد على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي .

وذكر السيدة العجوز أن روغاني سيرتدي ألوان رين خلال الموسم المقبل، مقابل 1.5 مليون يورو وسيتكفل النادي الفرنسي بدفع راتبه بالكامل، وانتقل المدافع صاحب الـ 26 عاما إلى رين للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بصورة أساسية حيث يشارك رين لأول مرة في تاريخه .

وشارك روغاني مع البيانكونيري في 101 مباراة بجميع المسابقات وسجل خلالها 7 أهداف كما توج بالدوري الإيطالي في 5 مرات وكأس إيطاليا 3 مرات إضافة إلى السوبر الإيطالي لمرتين .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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