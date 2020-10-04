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غات تستضيف سباق الدراجات الهوائية

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيم في غات سباق الدراجات الهوائية لفئة الأشبال ضمن التظاهرة الرياضية التي يستضيفها شارع النسمة حيث قطع 20 مشاركا مسافة 3 كيلومترات أثناء هذا السباق.

وتحصل المتسابق محمد عثمان عبدالرازق على المركز الأول فيما جاء أحمد علي دالي ثانيا وتحصل صالح علي دالي على الترتيب الثالث.

وبذل أبناء المدينة جهودا لإقامة هذا السباق في موعده بغية تنقية الأجواء في مرحلة صعبة تعيشها المدن والمناطق الليبية جراء تفشي فيروس كورونا الذي يلقي بظلاله على حياة الليبيين كافة.

ولم تتوقف المنافسات الرياضية في البلاد على الرغم من تفشي فيروس كورونا طوال الفترة الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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