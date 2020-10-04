مانشستر سيتي يواصل تعثراته ،، وإيفرتون يعبر برايتون

تقرير 218

جمعت مواجهة ملعب إيلاند رود ليدز يونايتد ومانشستر سيتي في الجولة الرابعة من البريمرليغ والتي فتحت الباب أمام المدربين الكبيرين مارسيلو بييلسا وبيب غوارديولا للتقدم وتعديل مسار الانطلاقة.

ولم ينتظر الضيوف سوى 17 دقيقة فقط ليفتتح لهم المتألق رحيم ستيرلينغ التسجيل بعد مجهود فردي واضعا الكرة في الزاوية البعيدة لأصحاب الأرض، بعدها حاول ليدز شن هجوم خاطف من الجهة اليمنى إلا أن المحاولة توقفت عند الحارس إيدرسون

ومع انطلاق الشوط الثاني حاول ليدز خطف التعادل في عديد الهجمات لكن الدقيقة 59 كانت هي مفتاح معادلة الكفة عبر الصفقة الأغلى فيئ تاريخ النادي رودريغو لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف في كل جانب ويواصل السيتي تعثره للمباراة الثانية على التوالي .

وعلى ملعب “غوديسون بارك” واصل إيفرتون تربعه في الصدارة محققا العلامة الكاملة بفوزه على ضيفه برايتون بـ4 أهداف مقابل هدفين بفضل هداف الدوري دومينيك كالفيرت ليوين الذي افتتح أول أهداف المباراة برأسية، وعدل برايتون النتيجة عن طريق نيال موباي بعد خطأ الحارس بيكفورد، عاد إيفرتون للتقدم مجددا برأسية أخرى من المدافع ياري مينا منهيا الشوط الأول بتقدم للتوفيز.

وفي الشوط الثاني عزز خاميس رودريغيز التقدم مواصلا تألقه في الفترة الأخيرة ومسجلا الهدف الثالث للتوفيز ليعود النجم الكولومبي لإضافة الهدف الرابع لفريقه والثاني له بنفس الطريقة قبل أن يقلص المالي ييفيس بيسوما الفارق لبرايتون في الدقيقة الأخيرة ليواصل إيفرتون عروضه القوية بفوزه الرابع على التوالي في البريمرليغ .

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