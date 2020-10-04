22 إصابة بكورونا توقف نشاط جنوى مؤقتا

تم تأجيل مباراة جنوى وضيفه تورينو المقررة السبت ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب الإصابات العديدة بفيروس كورونا في صفوف الفريق, حيث طلبت إدارة النادي بتأجيل مباريات جنوى الأمر الذي لاق الموافقة من رابطة الدوري الإيطالي, إذ وصل حتى الآن عدد الإصابات داخل صفوف الفريق 22 لاعبا.
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قناة ليبيا الاحرار
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