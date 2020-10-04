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22 إصابة بكورونا توقف نشاط جنوى مؤقتا

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

تم تأجيل مباراة جنوى وضيفه تورينو المقررة السبت ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب الإصابات العديدة بفيروس كورونا في صفوف الفريق, حيث طلبت إدارة النادي بتأجيل مباريات جنوى الأمر الذي لاق الموافقة من رابطة الدوري الإيطالي, إذ وصل حتى الآن عدد الإصابات داخل صفوف الفريق 22 لاعبا.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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