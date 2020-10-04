لاتسيو وإنتر يتقاسمان نقاط الأولمبيكو

انتهت مباراة لاتسيو وضيفه إنتر ميلانو بالتعادل بهدف لمثله ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي والتي استضافها ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية.

وانتظر إنتر حتى الدقيقة الثلاثين ليسجل له الأرجنتيني لوتارو مارتينيز أول أهداف المباراة، وعدّل لاتسيو النتيجة في الدقيقة 55 عبر لاعب وسطه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش برأسية في الزاوية القريبة للحارس سمير هندانوفيتش.

وشهدت المباراة إشهار الحكم ماركو غويدا لبطاقتين حمراء في الدقيقة 70 تلقاها المهاجم تشيرو إيموبيلي بعد ضربه آرتورو فيدال، وفي الدقيقة 87 للاعب وسط إنتر ستيفانو سينسي.

ليرفع إنتر رصيده إلى سبع نقاط من انتصارين وتعادل، فيما رفع لاتسيو رصيده إلى أربع نقاط بعد فوز على كالياري وخسارة أمام أتالانتا.

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