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الأهلي طرابلس يُكلّف اطليش لإدارة الفريق الأول

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسير ترتيبات إدارة النادي الأهلي طرابلس على قدم وساق لانطلاق الاستعدادات للمشاركة في منافسات الكونفدرالية، حيث اختارت إدارة النادي السيد حسين اطليش لكي يكون إداري الفريق الأول لكرة القدم في الفترة القادمة.

كما قامت إدارة الأهلي بدعوة اللاعبين لاجتماع سيقام في مقر النادي ظهر الاثنين لمناقشة ما يتعلق بمشاركة الفريق المرتقبة في المنافسات الأفريقية والأهداف التي يطمح الفريق لتحقيقها في المنافسات القادمة.

وقام الأهلي طرابلس خلال المدة الماضية بمجموعة تعاقدات بارزة ويطمح جاهدا لأن يصل لأبعد نقطة ممكنة في منافسات كأس الاتحاد الأفريقي، إلا أنه لم يعلن حتى اللحظة عن هوية المدرب الذي سيقود الفريق في مشواره القادم والمرتقب من قبل جمهوره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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