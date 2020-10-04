دجوكوفيتش يتأهل لثمن نهائي رولان غاروس

واصل المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش التقدم في بطولة رولان غاروس للتنس بفوزه بسهولة على الكولومبي دانييل جالان بثلاث مجموعات دون مقابل ليتأهل إلى ثمن نهائي البطولة.

وحسم دجوكوفيتش المجموعة الأولى بستة أشواط دون مقابل وعاد اللاعب الصربي في المجموعة الثانية لينهي آمال منافسه بستة لثلاثة وليحسم المجموعة الثالثة بستة لاثنين، وشهدت المباراة هطول أمطار غزيرة ما اضطر منظمي البطولة لإغلاق السقف بعد طلب اللاعب الصربي عقب انزلاق منافسه الكولومبي.

ليتأهل دجوكوفيتش إلى دور الـ16 في طريقه للمنافسة على لقب العام الحالي إلى جانب المصنف الثاني رافائيل نادال.

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