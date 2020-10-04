إصابة الدولي الليبي المعتصم بالله صبو بفيروس كورونا

تونس 04 أكتوبر 2020 (وال)-أعلن الدولي الليبي المعتصم بالله صبو، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

هذا وجاء إعلان ذلك من قبل ناديه الاتحاد المنستيري التونسي السبت، ليكون بذلك ثالث لاعب في الفريق يُصاب بالفيروس، بعد فادي العرفاوي وأنطوني أكبوتو.

وأكد المنستيري سلامة موزاس أوركوما ومحمد مكاري، حيث جاءت نتائج التحاليل التي خضعا لها سلبية.

وقررت إدارة المنستيري إخضاع كل اللاعبين للفحوصات، بعد ثبوت إصابات عديدة في صفوف الترجي الرياضي بكورونا، بعد نهائي كأس تونس، الذي فاز به المنستيري الأحد الماضي، بثنائية نظيفة. (وال- تونس) ر ت

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