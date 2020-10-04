بعد صبو.. إصابة لاعب ثاني بالمنتخب الليبي لكرة القدم

أخبار ليبيا24

أعلن نادي العربي الكويتي، الأحد، إصابة المحترف في صفوفه، السنوسي الهادي، لاعب المنتخب الليبي لكرة القدم، بفيروس كورونا.

وبهذا أصبح من المؤكد غياب اللاعب عن معسكر منتخب ليبيا المقام حاليا في سوسة التونسية والمشاركة في مباراتي المنتخب الوديتين أمام التوغو وجُزر القُمر.

وتعد هذه الإصابة الثانية التي يتلقاها المتخب الليبي لكرة القدم، خلال اليومين الأخيرين، حيث أعلن نادي المنستيري التونسي، السبت، إصابة معتصم صبو بفيروس كورونا.

ويواصل المنتخب الليبي لكرة القدم، تحضيراته اليومية بمعسكره في سوسة التونسية استعدادا لخوض تصفيات بطولة أمّم أفريقيا.

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