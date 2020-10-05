النادي الأهلي بنغازي ينهي عقود عدد من اللاعبين

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أنهت إدارة النادي الأهلي بنغازي أمس الأحد عقود 4 رياضيين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي .

وأشارت الصفحة الرسمية للنادي إلى أن اللاعبين الذين تم إنهاء عقودهم هم “جبريل البقرماوي، وعلي الطويل، ورمضان بوشعالة، إضافة إلى الحارس حسن المجبري ” .

وتعاقدت إدارة الأهلي مع عدد من الأسماء لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق المشاركة الإفريقية والدوري الليبي من أبرز الأسماء أحمد شلبي، وحامد الثلبه، وسعد اجبارة، وجمعة العبار، والمهاجم الشاب طه الشريف .

هذا وجددت إدارة النادي تعاقدها مع الظهير أبوبكر بوعقيلة، كما تعاقدت مع اللاعب سعيد النايلي قادما من الأخضر.

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