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بعد تجربة قصيرة مع “الأخضر”.. “النايلي” يعود لـ”الأهلي بنغازي”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد الظهير الأيسر، سعيد النايلي، إلى صفوف ناديه “الأهلي بنغازي”، بعد تجربة لم تستمر طويلاً رفقة نادي “الأخضر”.

وتدرّج “النايلي” في الفئات العمرية بالنادي “الأهلي بنغازي” حتى انضمّ للفريق الأول حيث شارك في العديد من المناسبات، ولعب تحت إشراف مجموعة من المدربين قبل أن ينتقل إلى فريق “الأخضر” عام 2018 ويشارك معه في الدوري المتوقف إجباريًا.

وكان “الأهلي بنغازي” قبل أيام قد تعاقد مع الحارس الشاب مراد الوحيشي عقب انتهاء عقده رفقة فريقه السابق” الاتحاد”.

وسبق للفريق التعاقد مع مدافع “النصر” السابق حامد الثلبة لموسمين استعدادًا للموسم الجديد والمشاركة الأفريقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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