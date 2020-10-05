بعد تجربة قصيرة مع “الأخضر”.. “النايلي” يعود لـ”الأهلي بنغازي”

عاد الظهير الأيسر، سعيد النايلي، إلى صفوف ناديه “الأهلي بنغازي”، بعد تجربة لم تستمر طويلاً رفقة نادي “الأخضر”.

وتدرّج “النايلي” في الفئات العمرية بالنادي “الأهلي بنغازي” حتى انضمّ للفريق الأول حيث شارك في العديد من المناسبات، ولعب تحت إشراف مجموعة من المدربين قبل أن ينتقل إلى فريق “الأخضر” عام 2018 ويشارك معه في الدوري المتوقف إجباريًا.

وكان “الأهلي بنغازي” قبل أيام قد تعاقد مع الحارس الشاب مراد الوحيشي عقب انتهاء عقده رفقة فريقه السابق” الاتحاد”.

وسبق للفريق التعاقد مع مدافع “النصر” السابق حامد الثلبة لموسمين استعدادًا للموسم الجديد والمشاركة الأفريقية.

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