“سان جيرمان” يضمّ “موهبة إيطالية” من “البريمرليغ”

أعلن فريق “باريس سان جيرمان” تعاقده مع مهاجم “إيفرتون”، مويس كين، لموسم واحد على سبيل الإعارة؛ وذلك قبل إغلاق سوق الانتقالات .

وانضمّ المهاجم الإيطالي الشاب إلى بطل فرنسا حتى يونيو 2021 على سبيل الإعارة؛ حيث لا تتضمن الصفقة بند الشراء.

وكان “مويس” كين قد انضّم إلى صفوف “إيفرتون”؛ قادمًا من “يوفنتوس” في الصيف الماضي، وسجّل هدفين فقط في 31 مباراة، كما سجّل هدفين مع المنتخب الإيطالي في خمس مباريات .

ويأتي تعاقد “باريس سان جيرمان” لضمّ مويس كين بغرض تعويض رحيل المهاجم الأوروغواياني، إيديسون كافاني.

وكان “باريس سان جيرمان” قد بدأ التواصل مع “إيفرتون” خلال الأيام الماضية للتعاقد مع مويس كين، وذلك بعدما أخفق في حجز مكان أساسي في تشكيلة المدرب، كارلو أنشيلوتي، خلال الموسمين الماضي والجاري.

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