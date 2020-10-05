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“العربي الكويتي” يعلن إصابة “الهادي” بـ”كورونا”

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي “العربي الكويتي” عن إصابة لاعبه الليبي، السنوسي الهادي، بفيروس “كورونا”، بعد الفحوصات التي أجريت له خلال الساعات الماضية.

ويعتبر “الهادي” من أبرز لاعبي النادي “العربي الكويتي”، وتوّج معه، قبل أيام، بلقب كأس الكويت لكرة القدم.

وشارك “الهادي”، قبل أيام، في ودية فريقه أمام نظيره “الشباب”، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون مقابل، وقام هو بتسجيل الهدف الثاني.

ويرتبط “الهادي” بعقد مع فريق “العربي الكويتي” حتى شهر يناير القادم، ويسعى للاستمرار مع فريقه قبل تحديد وجهته القادمة.

وكان لاعب المنتخب الوطني ونادي الاتحاد المنستيري التونسي، المعتصم صبو، قد أعلن قبل يومين إصابته بفيروس “كوورنا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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